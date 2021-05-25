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    أذربيجان: تطعيم مليونين و21 ألف و371 شخص بلقاح كورونا في 25 مايو

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 34 ألفا و287 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 25 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 24233 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و10054 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و21 ألفا و371 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و158 ألف و631 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و862 الف و740 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم مليونين و21 ألف و371 شخص بلقاح كورونا في 25 مايو
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