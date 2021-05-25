افتتاح دار التجارة الاذربيجانية في نورسلطان

باكو، 25 مايو (أذرتاج)

افتتحت دار التجارة الأذربيجانية في 25 مايو في نورسلطان عاصمة كازاخستان.

افادت وكالة أذرتاج ان رشاد محمدوف السفير الاذربيجاني في كازاخستان قال ان فروع دار التجارة الاذربيجانية ستنشأ في مدينتي آكطاو وآلماتي قريبا. قال السفير ان افتتاح دار التجارة سيعطي إسهاما في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.