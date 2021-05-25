وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

فيينا، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بيراموف اليوم مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا شميد ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى النمسا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أشار جيهون بيراموف إلى أن الصراع المستمر منذ 30 عاما انتهى بتوقيع البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020. وشدد على أن البيان أتاح فرصا كبيرة لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليا لكلا البلدين.

كما ناقش الطرفان عددا من القضايا المتعلقة بالبيانات الثلاثية ولوحظ ان فتح خطوط النقل الإقليمية أتاح فرصا جديدة لجميع البلدان في المنطقة وبما في ذلك أرمينيا ووفر فرصا للتعاون الاقتصادي والتنمية لأرمينيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الراهن الناشئ بعد الصراع في المنطقة والعمليات الجارية في المنطقة والإجراءات المتخذة لتنفيذ البيانات الثلاثية والتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعملية الاستعادة وإعادة الإعمار وإعادة الإدماج في الأراضي المحررة.