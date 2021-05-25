الرئيس إلهام علييف: العلاقات الأذربيجانية الإيرانية الآن على أعلى مستوى في تاريخ تعاوننا

باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان. على الرغم من الجائحة، هذا إيجابي للغاية. تم تنفيذ جميع المبادرات المتقدمة والقرارات المتخذة من قبلي ومن قبل الرئيس روحاني. نحن سعداء للغاية بمستوى التعاون خلال فترة رئاسة الرئيس روحاني، حسبما افادته وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش زيارته الى اذربيجان.

قال الرئيس الاذربيجاني: "لقد حققنا تقدما كبيرا في جميع المجالات. أعتقد أن العلاقات بين بلدينا في الوقت الحاضر ربما تكون على أعلى مستوى في تاريخ تعاوننا. بالطبع، هناك فرص جديدة وتحديات جديدة فيما يتعلق بالوضع الجديد في المنطقة - وضع ما بعد الصراع وبالطبع، يجب على إيران وأذربيجان كدولتين شقيقتين تنسيق الجهود والمساهمة في تحقيق سلام دائم وطويل الأمد في المنطقة".

وأعرب رئيس الدولة عن يقينه من أن الحكومة الإيرانية تشاركنا نفس النهج. إذ جرت اتصالات كثيرة خلال فترة ما بعد تسوية حل النزاع.