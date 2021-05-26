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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:١٩]

    باكو، 26 مايو / أيار، )أذرتاج(

    تغير سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 68.76 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.11 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 66.04 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.03 دولارا.

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