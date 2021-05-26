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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر لقطات فيديو عن تدمير مدفعيات العدو في الحرب الوطني (فيديو)

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٤]

    باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع لقطات فيديو عن تدمير مدفعيات العدو بنيران دقيقة في الحرب الوطني، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير معدات قتالية للعدو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16220117134544120589.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر لقطات فيديو عن تدمير مدفعيات العدو في الحرب الوطني (فيديو)
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