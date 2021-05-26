باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع لقطات فيديو عن تدمير دبابات العدو بنيران دقيقة في الحرب الوطني، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية. يمكن مشاهدته في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16219503565321427406.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر لقطات فيديو عن تدمير دبابات العدو في الحرب الوطني (فيديو)

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