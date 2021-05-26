باكو، 26 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.018 أورو EUR 1 2.0788 دولار أسترالي AUD 1 1.3187 روبل بلاروس BYN 1 0.6774 ريال برازيلي BRL 1 0.3196 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1222 كرون دنماركي DKK 1 0.2795 لاري جورجي GEL 1 0.5138 روبي هندي INR 1 0.0233 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.4117 دينار الكويت KWD 1 5.6516 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4102 بيسو المكسيك MXN 1 0.0856 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0962 كرون النرويج NOK 1 0.2043 زلوتي بولندا PLN 1 0.4638 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0203 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4545 دولار سنغافورة SGD 1 1.2813 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.2025 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0621 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2282 كرون التشيك CZK 1 0.0818 يوان الصين CNY 1 0.2652 جنيه إنكلترا GBP 1 2.4105 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5233 كرون السويد SEK 1 0.2046 فرنك سويسرا CHF 1 1.8966 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1515 ليرة لبنان LBP 100 0.1128 ين اليابان JPY 100 1.5633 بيسو تشيلي CLP 100 0.233 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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