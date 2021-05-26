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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٤٦]

    باكو، 26 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.018

    أورو

    EUR

    1

    2.0788

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3187

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6774

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3196

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1222

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2795

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5138

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0233

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.219

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.4117

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6516

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4102

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0856

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1085

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0962

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2043

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4638

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0203

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4545

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2813

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1504

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.061

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2025

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0621

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2282

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0818

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2652

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.4105

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5233

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2046

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8966

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1515

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1128

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5633

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.233

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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