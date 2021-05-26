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    وزارة الدفاع: العدو يطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاهات كلبجار وكاداباي وشوشا

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٣٢]

    باكو، 26 مايو (أذرتاج)

    أطلق العدو النيران من مواقعها في أراضي ولاية كيقاركونيك بجمهورية أرمينيا على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظتي كلبجار وكاداباي من 24 الى 26 مايو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العدو أطلق النار في الهواء من الأسلحة الاوتوماتيكية في اتجاه مواقعنا الواقعة حول مدينة شوشا للغرض الاستفزازي.

    لم يرد الجيش الاذربيجاني على العدو. لا توجد خسائر بشرية.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: العدو يطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاهات كلبجار وكاداباي وشوشا
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