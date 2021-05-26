نائبة المجلس الوطني: استئناف نشاط مترو باكو والمعابد والمحال التجارية الكبيرة ورفع طلب ارتداء قناع الوجه الواقي في الأماكن المفتوحة لا يعني أن الجائحة قد انتهت

باكو، 26 مايو، أذرتاج

قالت صداقت ولييفا إن "مقر العمليات لدى مجلس الوزراء قد رفع عددا من القيود المفروضة المطبقة بشأن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ويكون من الممكن عدد من الخدمات التي كانت في قائمة القيود الصارمة خلال المدة الطويلة ومنها الاستفادة التامة من المواصلات العامة وأداء العبادات لدى المساجد والتسوق لدى المحال التجارية الكبيرة وبذلك أتاحت فاعلية التدابير المتخذة بصورة نظامية بشأن تقييد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان وبدء البلد في عملية التطعيم في نفس الوقت مع البلدان المتقدمة بتكوين ظروف ملائمة لمزيد من توسيع دائرة تخفيف القيود في البلد."

أفادت أذرتاج عن ولييفا نائبة المجلس الوطني رئيسة منظمة حي نظامي لحزب أذربيجان الجديدة قولها إن عددا من البلاد العالم على الرغم من استمرار ظروف الاغلاق التام فيها وعدم إمكانية تخفيف القيود فإن أذربيجان قد أحرزت نتائج إيجابية في مثل هذه الظروف: "أذربيجان احدى دول العالم القليلة التي نالت مرامها عن طريق اتخاذ تدابير وقائية واحترازية منذ أول أيام محاربة الجائحة حيث تم تمهيد وتجهيز مستشفيات ذات سعة 40 ألف سرير خلال مدة قصيرة وإنشاء 13 مشفى جاهزة مع تدشين 42 مختبرا قادرا على إجراء 20 ألف فحص طبي يوميا. وفي الوقت ذاته، تعد أذربيجان من البلاد الأولى التي انضمت إلى مبادرة كوفاكس والبلاد التي تدعمها. واستورد حجم كاف من اللقاح في البلد مع عرض إمكانات واسعة للاختيار من بينها حيث أن كل لقاح مصدق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية متاح في أذربيجان. ونتيجة لذلك بالذات أتت أذربيجان اول بلد في جنوب القوقاز اطلقت عملية التطعيم وتحتل الموقع الزعيمة بين بلدان رابطة الدول المستقلة من حيث مستوى التطعيم. ويتم حل هذه المسائل حلا فاعلا في أذربيجان في حين يعاني العالم من نقص من اللقاح. وكل هذه تسبب باحتلال أذربيجان مواقع رائدة بين البلاد الزعيمة من حيث مستوى رضا المواطنين عن إجراءات الحكومة الرامية إلى محاربة الجائحة. "

وأضافت النائبة أن افتتاح مترو انفاق باكو والمعابد والمحال التجارية الكبيرة ورفع طلب ارتداء قناع الوجه الواقي في الأماكن المفتوحة لا يعني أن الجائحة قد انتهت مؤكدة على أن كلا يجب عليه أن يواصل الامتثال بقواعد ومتطلبات أمنية والتحلي بوعي المسؤولية القصوى ليسهم في العمل العام.

وزادت ولييفا أن جواز كوفيد 19 يسرع من عملية التطعيم بجانب تكوين ظروف سانحة امام إزالة سائر القيود عاجلا. ويأخذ الذين تلقوا كلتا الجرعتين من التطعيم في الاستفادة من ميزات هذا الخيار الصائب. ولكنه من الجدير بالذكر مرة أخرى أن عدد الإصابات مهما يقل ما زال عدد الوفيات مرتفعا وهذا لا يعطي أساسا للطمأنينة."