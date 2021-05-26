باكو، 26 مايو (أذرتاج) بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 10 ملايين مانت الى وزارة التعليم الأذربيجانية من ميزانية الدولة لعام 2021 لإنشاء مبان جاهزة لمؤسسات التعليم.

AZERTAG.AZ : تخصيص 10 ملايين مانات لمواصلة اعمال تركيب مبان جاهزة لمؤسسات التعليم في أذربيجان

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