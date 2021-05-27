اجلاء 20 مواطنا من سوريا الى الوطن

باكو، 27 مايو، أذرتاج

نفذ اجلاء 20 شخصا من مواطني أذربيجان وهم 6 نسوة و14 طفلا كانوا محتجزين في احد مسعكرات بمدينة جرابلس في جمهورية سورية العربية الى الوطن 27 مايو.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن احضار المواطنين الى الوطن أتى نتيجة للتدابير المنفذة مرحليا من قبل حكومة أذربيجان.

وبعد أن تم تحديد مكان النساء والاطفال القاصرين اولا تم تشخيص هوياتهم وتبعيتهم لجمهورية أذربيجان مما تبعه ايفاد ممثلين للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المنضمة الى فريق العمل المسؤول عن اجلاء مواطني أذربيجان من كل من العراق وسورية الى جمهورية تركيا.

ونتيجة لفعاليات مشتركة منفذة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في جمهورية تركيا تم ضمان عبور المواطنين المذكورين الموجودين في سوريا عبر حدود تركيا في 25 مايو.

وقام الوفد الأذربيجاني الموفد الى تركيا بالفحص الطبي والنفسي الاولي بحق النساء والاطفال في 26 مايو وتلقوا مساعدات ضرورية ابتدائية. ثم قدمت لهم سفارة أذربيجان في تركيا وثائق عودة المواطنين الى أذربيجان لتقنين مغادرتهم تركيا الى الوطن المقرونة بتذاكر رحلة جوية الى أذربيجان.

وضمت مسؤولي جهاز الهجرة التركي 27 مايو برفقة وفد أذربيجان المذكور اجلاءهم الى أذربيجان عبر الرحلة الجوية اسطنبول – باكو.

وتتخذ حكومة أذربيجان كل ما هو ضروري من تدابير اعادة التكامل والتأهيل بحق المواطنين المذكورين.

ويجب الذكر أن عملية اجلاء المواطنين الاذربيجانيين الى الوطن اصبح ممكنا بفضل جهود ومساعدات جمهورية تركيا خاصة.