وزير الخارجية الأرميني يقدم استقالته

تبيليسي، 28 مايو، أذرتاج

قدم القائم باعمال وزير الخارجية الأرميني أرا ايوازيان استقالته اليوم.

أفادت أذرتاج أن الناطقة باسم الخارجية الأرمينية أننا نقداليان كتبت في حسابها على الفيسبوك انه استقال.

يذكر أن ايوازيان عين للمنصب في 18 نوفمبر العام الماضي.

ولم تبين نقداليان اسباب الاستقالة.

ويقول محللون سياسيون أن استقالة ايوازيان مرتبطة بتناقضات داخل حكومة أرمينيا وسلوك أرمينيا المخرب في الاونة الاخيرة.

كما يعتبر بعض من السياسيين أن ايوازيان اصبح ضحية للاصطدامات داخل الحكومة.

عزيزوف مراسل أذرتاج