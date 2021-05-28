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    سياسة


    وزارة الدفاع: إصابة جندي أذربيجاني بجروح بنيران العدو

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎١]

    باكو، 28 مايو (اذرتاج)

    أطلقت القوات المسلحة لارمينيا النيران من عدة اتجاهات على مواقع الجيش الأذربيجاني قرب قرية آشاغي بوزقوف في محافظة بابك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان في ليلة 28 مايو.

    أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الرسمية أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجندي الاذربيجاني مرادوف إلخان إلهام اوغلو أصيب بجروح في كتفه. تم إخلائه فورا الى المستشفى. لا خطر على حياته.

    ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في نخجيوان على العدو واسكتت نقط النيران.

    تحمّل وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا المسئولية التامة على التصعيد في الحدود الأذربيجانية في نخجيوان وتحذر الجانب الأرميني من مغبة الاستفزازات التخريبية والخطوات الأخرى المؤدية الى تصعيد الأوضاع وتدعو أرمينيا الى تحمل المسئولية.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: إصابة جندي أذربيجاني بجروح بنيران العدو
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