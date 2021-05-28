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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للطريق البري بين بردعه وأغدام

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٦]

    أغدام، 28 مايو (أذرتاج)

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل وضع حجر الأساس للطريق البري الواصل بين بردعه وأغدام في إطار زيارته الى محافظة أغدام في 28 مايو.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للطريق البري بين بردعه وأغدام
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