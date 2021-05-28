أغدام، 28 مايو (أذرتاج) حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل وضع حجر الأساس للطريق البري الواصل بين بردعه وأغدام في إطار زيارته الى محافظة أغدام في 28 مايو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للطريق البري بين بردعه وأغدام

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده