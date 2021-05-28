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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يرسي حجر الأساس لمجمع آغدام الصناعي

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٤٠]

    آغدام، 28 مايو (أذرتاج)

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 مايو حفل إرساء حجر الأساس لمجمع آغدام الصناعي. 

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يرسي حجر الأساس لمجمع آغدام الصناعي
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