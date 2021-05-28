الرئيس إلهام علييف يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام
AzerTAg.az
٢٨.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٥٤]
أغدام، 28 مايو، أذرتاج
زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 28 مايو اليوم مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام.
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