أغدام، 28 مايو، أذرتاج زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 28 مايو اليوم مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام

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