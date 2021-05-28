أغدام، 28 مايو، أذرتاج وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 28 مايو اليوم حجر الأساس لمبنى جديدة لمدرسة مدينة أغدام رقم 1.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمبنى جديدة لمدرسة مدينة أغدام رقم 1

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده