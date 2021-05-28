أغدام، 28 مايو، أذرتاج زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 28 مايو على هامش زيارة قام بها محافظة أغدام مسجد قياسلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور مسجد قياسلي في أغدام

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