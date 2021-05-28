قرار مجلس الوزراء حول تمديد نظام الحجر الصحي الخاص وإلغاء بعض القيود

باكو، 28 مايو، أذرتاج

في 26 مايو، أصدر مجلس وزراء جمهورية أذربيجان قراراً حول تدابير تمديد نظام الحجر الصحي الخاص وإلغاء بعض القيود.

تفيد أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار. وينص القرار على ما يلي:

وفقاً للمادة 25 من قانون جمهورية أذربيجان "حول السلامة الصحية والوبائية" وقرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان رقم 73-1 المؤرخ 28 فبراير 2020، يقرر مجلس وزراء الجمهورية بناء على "قواعد تنظيم الحجر الصحي والوقاية والتدابير الضرورية الأخرى في حالة خطر ظهور الامراض المعدية والوبائية وغير المعدية الجماعية" ما يلي:

1. تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي جمهورية أذربيجان حتى 1 أغسطس 2021 الساعة 06:00 لمنع انتشار عدوى فيروس كوويد- 19 في البلاد ومضاعفاته المحتملة.

2. يحدد ما يلي:

1. اعتباراً من الساعة 06:00 يوم 31 مايو 2021:

2.1.1 يتم إلغاء طلب استخدام وسائل الحماية الشخصية (كمامات طبية وقناع من القماش وجهاز تنفس وإلخ) في الأماكن العامة في الهواء الطلق؛

2.1.2 يستأنف نشاط نقل الركاب في مترو باكو؛

2.1.3 تتم استعادة النقل البري والجوي للركاب بين مدن ومناطق البلد.

2.2 اعتباراً من الساعة 00:00 يوم 10 يونيو عام2021 يتم استئناف نشاط مجالات العمل والخدمات التالية:

2.2.1. أماكن العبادة الدينية (لا تزيد عن 50 % من أماكن مخصصة للعبادة وفي نفس الوقت إجمالي 50 شخصاً)؛

2.2.2 مراكز التسوق الكبيرة (باستثناء أنشطة الأطفال ومراكز الترفيه الأخرى ودور السينما) ؛

2.2.3 مرافق الرياضة وإعادة التأهيل الصحي (دون الحاجة إلى استخدام حماية الجهاز التنفسي الشخصية) مع مراعاة الفقرة 2.3 من هذا القرار؛

2.2.4 الشواطئ والمسابح والاحواض المائية والملاعب الرياضية الموجودة في أراضيها.

2.3 يمكن استخدام الملاعب الرياضية والمعالم الصحية باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بجواز COVID-19 (شهادة تطعيم COVID-19 أو شهادة مناعة COVID-19 مع التعافي من COVID-19)؛

2.4 يتعين على 80 % على الأقل من العاملين في قطاعي العمل والخدمات المطلوبين للحصول على جواز COVID-19 أو شهادة حصانة COVID-19 والحصول على جواز أو شهادة من هذا القبيل اعتباراً من 1 يوليو 2021؛

2.5 يجب الامتثال لجميع المتطلبات والتعليمات المنهجية ضد الإصابة بفيروس كورونا في مجالات العمل والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين 2.1 و2.2 من هذا القرار، على النحو الذي تحدده قرارات مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان، وكذلك هيئات (مؤسسات) الدولة الأخرى؛

2.6. يُسمح لعدد محدود من المتفرجين بالمشاركة في 4 مباريات من بطولة أوروبا لكرة القدم التي ستقام في باكو عام 2021 ؛

2.7. يتحمل الأفراد والكيانات القانونية والمسئولون مسئولية انتهاك متطلبات هذا القرار وفقًا للمخالفات الإدارية والقوانين الجنائية لجمهورية أذربيجان.

3. قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان رقم 336 المؤرخ 12 في سبتمبر 2020 "بشأن التدابير الإضافية المتعلقة بنظام الحجر الصحي الخاص" (مجموعة تشريعات جمهورية أذربيجان 2020، العدد 9، المواد 1209، 1231، N 10، المواد 1274، 1275، 1278، 1283، 1298، 1314 ، 1315، العدد 11، المواد 1387، 1394، العدد 12، المواد 1588، 1592 ، 1612 ؛ 2021 ، العدد 1 ، المواد 92 ، 106 ؛ مجلس الوزراء وزراء جمهورية أذربيجان في 3 مارس 2021 ، تعدل القرارات رقم 48 ورقم 71 المؤرخ 19 مارس ورقم 72 ورقم 100 بتاريخ 19 أبريل على النحو التالي:

3.1. في البند 1.1، يجب استبدال الكلمات "1 يونيو" بعبارة "1 أغسطس" ؛

3.2 يُدرج البند الفرعي 1.1.15 بالصيغة التالية:

1.1.15. تعليق المواصلات العامة أيضًا لنقل الركاب في مترو باكو من 5 يونيو 2021 من 00:00 إلى 7 يونيو إلى 06:00 ومن13 يونيو من 00:00 إلى 14 يونيو إلى 06:00 ومن 19 يونيو من 00:00 إلى 20 يونيو إلى 06:00 من الساعة 00:00 يوم 26 يونيو حتى 06:00 يوم 28 يونيو. ".

4. إجراء التغييرات التالية على قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان "بشأن متطلبات استخدام الوسائل الشخصية لحماية الجهاز التنفسي في نظام الحجر الصحي الخاص" الرقم 189 المؤرخ في 29 مايو 2020 (مجموعة تشريعات جمهورية أذربيجان، 2020، العدد 5 ، المادة 660):

4.1 في البند 1.2 قبل كلمة "أسواق" تضاف كلمة "مغلق" ؛

4.2 تُلغى الفقرتان 1.7 و 1.8.

5. إلغاء قرار مجلس وزراء جمهورية أذربيجان رقم 451 المؤرخ 19 نوفمبر 2020 "بشأن التدابير الإضافية المتعلقة باستخدام معدات الحماية الشخصية في نظام الحجر الصحي الخاص" (مجموعة تشريعات جمهورية أذربيجان). أذربيجان ، 2020 ، العدد 11 ، المادة 1395).

6. تظل القيود المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان رقم 336 المؤرخ 12 سبتمبر 2020 "بشأن التدابير الإضافية المتعلقة بنظام الحجر الصحي الخاص" سارية إلى الحد الذي لا يتعارض مع هذا القرار.

7. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 31 مايو 2021 الساعة 06:00.