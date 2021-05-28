آغدام، 28 مايو (اذرتاج) سينشأ متحف الاحتلال الأرميني في الهواء الطلق في آغدام. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف احيط علما بالمتحف الجديد على هامش زيارته الى آغدام في 28 مايو.

AZERTAG.AZ : يخطط انشاء متحف الاحتلال الأرمني في الهواء الطلق في آغدام

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