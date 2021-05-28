أذربيجان: تسجيل 242 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 5 أشخاص

باكو، 28 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 242 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 392 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 333 ألف و559 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 323 ألف و198 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4896 مريض منهم ويستمر علاج 5465 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و496 ألف و635 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10254 فحص طبي.