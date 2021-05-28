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    أذربيجان: تطعيم 62 ألف و296 شخص بلقاح كورونا في 28 مايو

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٤٢]

    باكو، 28 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 62 ألفا و296 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 28 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 53155 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و9141 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و169 ألف و185 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و279 ألف و356 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و889 الف و829 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 62 ألف و296 شخص بلقاح كورونا في 28 مايو
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