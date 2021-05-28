ريئس وزراء بيلاروس يلتقي بمشاركي مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

مينسك، 28 مايو / أيار، (أذرتاج)

التقى اليوم رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو بالمشاركين في الاجتماع عشية اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في مدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروس.

افادت وكالة اذرتاج ان رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف شارك في الاجتماع. خلال اللقاء، هنأ رومان غولوفتشينكو رئيس الوزراء علي أسدوف بمناسبة يوم الجمهورية الأذربيجانية.

ومن المتوقع خلال اليوم أن يستقبل رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو المشاركين. ثم سيعقد اجتماع لمجلس رؤساء حكومات كومنولث الدول المستقلة.