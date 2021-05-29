افتتاح قاعدتين عسكريتين جديدتين في أراضي اغدام وخوجاوند
AzerTAg.az
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
باكو، 29 مايو (أذرتاج)
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان قاعدتين عسكريتين جديدتين انشئتا أراضي محافظتي اغدام وخوجاوند. تم تزويد القاعدتين العسكريتين بكل المعدات المعاصرة.
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