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    سياسة


     افتتاح قاعدتين عسكريتين جديدتين في أراضي اغدام وخوجاوند

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٠٢]

    باكو، 29 مايو (أذرتاج)

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان قاعدتين عسكريتين جديدتين انشئتا أراضي محافظتي اغدام وخوجاوند. تم تزويد القاعدتين العسكريتين بكل المعدات المعاصرة.

     

    AZERTAG.AZ : افتتاح قاعدتين عسكريتين جديدتين في أراضي اغدام وخوجاوند
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