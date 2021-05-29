باكو، 29 مايو (أذرتاج) أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان قاعدتين عسكريتين جديدتين انشئتا أراضي محافظتي اغدام وخوجاوند. تم تزويد القاعدتين العسكريتين بكل المعدات المعاصرة.

AZERTAG.AZ : افتتاح قاعدتين عسكريتين جديدتين في أراضي اغدام وخوجاوند

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده