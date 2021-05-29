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    سياسة


     تدشين قاعدة عسكرية جديدة لحرس الحدود الاذربيجاني في محافظة زنكيلان

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٠٧]

    باكو، 29 مايو (أذرتاج)

    تم تدشين قاعدة عسكرية جديدة تابعة لحرس الحدود الاذربيجاني في محافظة زنكيلان في 28 مايو. ألقى الجنرال إلتشين قولييف كلمة في حفل الافتتاح وهنأ العسكريين بمناسبة افتتاح القاعدة العسكرية الجديدة. ثم تحدث عن انتصار الجيش الاذربيجاني تحت قيادة القائد الأعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف على العدو وتحرير أراضي البلد.

    ثم سلمت الميداليات والاوسمة الى المقاتلين المشاركين في تحرير فضولي وجبرائل وزنكيلان وقوبادلي وخوجاوند وسوقوفوشان وشوشا.

    AZERTAG.AZ : تدشين قاعدة عسكرية جديدة لحرس الحدود الاذربيجاني في محافظة زنكيلان
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