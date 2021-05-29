أذربيجان: تسجيل 164 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 7 أشخاص

باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 164 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 419 مصاب هذا المرض وتوفي 7 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 333 ألف و723 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 323 ألف و617 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4903 مريض منهم ويستمر علاج 5203 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و503 ألف و639 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7004 فحص طبي.