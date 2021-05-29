وزارة الدفاع: عسكريون أذربيجانيون يشاركون في تدريبات “Anatolian Phoenix-2021”

باكو، 29 مايو (أذرتاج)

يشارك العسكريون الاذربيجانيون في تدريبات Anatolian Phoenix-2021 الدولية للبحث والإنقاذ في مدينة قونية التركية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان المشاركين اجروا عمليات البحث والإنقاذ مع تحديد مكان طواقم الطائرات المنكوبة وانقاذهم.

في التدريبات هبطت مروحية "مي 17" الأذربيجانية في منطقة تم تحديدها على أساس الاحداثيات. وافراد قوات الأغراض الخاصة للسلاح البحري نفذوا مهامهم بنجاح وأخلوا افراد الطاقم.

كذلك نفذ العسكريون مهامهم بنجاح في تدريبات المظلات. رفرف العلم الاذربيجاني في سماء قونية.

ستستمر التدريبات حتى 4 يونيو.