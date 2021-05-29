وزير التعليم الوطني التركي يحضر افتتاح مركز "ستيم" في قوبا (فيديو)

قوبا، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

قام وزير التعليم الأذربيجاني أمين أمرولاييف والوفد التركي برئاسة وزير التعليم الوطني ضياء سلجوق بزيارة الى قوبا في 28 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزيرين زارا في البداية قبري جنديين تركيين متطوعين جاءا لمساعدة أذربيجان في عام 1918 في مقبرة قرية إغريغ بمنطقة قوبا. شهد الجنود الأتراك الذين دفنوا هنا بشكل بطولي في المعارك ضد الأرمن الذين ارتكبوا إبادة جماعية في قوبا في ذلك الوقت.

ثم زار وزير التعليم أمين أمرولاييف والوفد برئاسة وزير التعليم الوطني التركي ضياء سلجوق مجمع قوبا التذكاري للإبادة الجماعية.

تم إبلاغ الضيوف بالتفصيل عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن. لوحظ أن مجمع قوبا التذكاري للإبادة الجماعية الذي تم إنشاؤه بدعم من مؤسسة حيدر علييف، تم افتتاحه في 18 سبتمبر من عام 2013.

كما تعرف الضيوف على حديقة الأخوة الأذربيجانية التركية في جوبا.

شارك الوفد الذي كان ضيفا على مدرسة الفيزياء والرياضيات والمعلوماتية التابعة لوزارة التعليم في حفل افتتاح مركز ستيم الذي تم إنشاؤه في المدرسة الثانوية.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16222107082209750920.mp4