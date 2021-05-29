بدء زيارة رسمية للنائب العام للمحكمة العليا التركية أذربيجان

باكو، 29 مايو، أذرتاج

تواصل النيابة العامة الأذربيجانية فعاليات مثمرة من اجل اقامة علاقات عمل وصداقة مع عدد من المنظمات الدولية والاقليمية بما فيه هيئات النيابة العامة وسائر اجهزة انفاذ القانون للبلاد الخارجية.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن النائب العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهين وصل 29 مايو اليوم الى باكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة النائب العام الأذربيجاني كامران علييف.

ويتضمن جدول اعمال الزيارة الرسمية بحث معالجة المشكلات الملحة في مجال محاربة الجرائم المنظمة على المستوى الدولي والاقليمي وتوقيع وثائق ثنائية في تعزيز الفعاليات المشتركة.