  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    بدء زيارة رسمية للنائب العام للمحكمة العليا التركية أذربيجان

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:١٧]

    باكو، 29 مايو، أذرتاج

    تواصل النيابة العامة الأذربيجانية فعاليات مثمرة من اجل اقامة علاقات عمل وصداقة مع عدد من المنظمات الدولية والاقليمية بما فيه هيئات النيابة العامة وسائر اجهزة انفاذ القانون للبلاد الخارجية.

    أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن النائب العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهين وصل 29 مايو اليوم الى باكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة النائب العام الأذربيجاني كامران علييف.

    ويتضمن جدول اعمال الزيارة الرسمية بحث معالجة المشكلات الملحة في مجال محاربة الجرائم المنظمة على المستوى الدولي والاقليمي وتوقيع وثائق ثنائية في تعزيز الفعاليات المشتركة.

     

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة رسمية للنائب العام للمحكمة العليا التركية أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٥‎١]
    الأمن القومي: توقيف مواطن شارك في فعاليات عصابات مسلحة غير شرعية خارج حدود البلد
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٠٧]
    أناما تكشف عن 126 لغم في الأسبوع الماضي في الأراضي المحررة من الاحتلال
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]
    ولادة حوالي 30 ألفا مولود جديد في أذربيجان خلال يناير - مارس
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:١٣]
    الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع أنواع لحم الطير والبيض من إيطاليا
    بدء زيارة رسمية للنائب العام للمحكمة العليا التركية أذربيجان