طهران، 30 مايو، أذرتاج يزور نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الأذربيجانية الايرانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني شاهن مصطفايف ايران مع الوفد المرافق له. أفادت أذرتاج أن جدول اعمال الزيارة يتضمن عقد عدد من اللقاءات الرسمية وبحث افاق تنمية العلاقات الثنائية. كتانوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور ايران مع الوفد المرافق له

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