وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو لقرية أسريك بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني – فيديو
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
باكو، 30 مايو، أذرتاج
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو لقرية أسريك بمحافظة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.
تقدم أذرتاج مقطع فيديو عن موقع الوزارة على الرابط الآتي:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16223646106418152158.mp4
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