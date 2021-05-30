الرئيس إلهام علييف يستقبل النائب العام للمحكمة العليا التركية مع الوفد المرافق له

باكو، 30 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 30 مايو اليوم النائب العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهن مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن النائب العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهننقل تحيات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الى رئيس الدولة. وقدم الرئيس إلهام علييف شكره على تحيات رئيس دولة تركيا فيما طلب بتبليغ تحياته هو رئيس تركيا ايضا.

وتم التأكيد في اللقاء على تطور علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات تطورا ناجحًا مع الاشارة الى اهمية التعاون القائم بين اجهزة النيابة العامة لكلا البلدين في تنمية تلك العلاقات.

وتناول الطرفان خلال المحادثة تجربة تركيا في المجال المذكور مع التحدث عن الاصلاحات المنفذة في مجال النيابة العامة في أذربيجان.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون.