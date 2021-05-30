باكو، 30 مايو، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 30 مايو اليوم وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره اسماعيل اوغلو مع الوفد المرافق له. أفادت أذرتاج أن الوزير قره اسماعيل اوغلو قدم للرئيس إلهام علييف هدية تذكارية سيفا. قال الرئيس إلهام علييف: شكرا جزيلا وهذا سيف السلام. الوزير قره اسماعيل اوغلو: البتة، هو لازم للسلام ايضا. الرئيس إلهام علييف: هذا لازم. الوزير قره اسماعيل اوغلو: عند رؤسته يكون سلام ايضا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركي مع الوفد المرافق له

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