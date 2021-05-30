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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو لقرية حاجي اسحاقلي بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني – فيديو

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:١٢]

    باكو، 30 مايو، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو لقرية حاجي اسحاقلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    تقدم أذرتاج مقطع فيديو عن موقع الوزارة على الرابط الآتي:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16223794701965714182.mp4

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو لقرية حاجي اسحاقلي بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني – فيديو
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