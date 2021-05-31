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    زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب فلبين

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٠]

    طوكيو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم بالقرب من جزيرة لوزون في الفلبين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كم من مدينة ويغان بمقاطعة إيلوكوس الجنوبية وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب فلبين
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