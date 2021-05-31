الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 216.2 مليون دولار إلى تركيا و188.4 مليون دولار إلى روسيا و68.1 مليون دولار إلى سويسرا و53.4 مليون دولار إلى جورجيا و23 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال 4 أشهر.