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    زلزال بقوة 4.3 درحات يضرب تركيا

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٥‎]

    إسطنبول، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة أنامور بمحافظة مرسين التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان الزلزال وقع وسط الولاية في الساعة 09.23 بالتوقيت المحلي.

    ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة .

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.3 درحات يضرب تركيا
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