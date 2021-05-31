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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 174 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٤١]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 174 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهر أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه في الشهر الماضي استوردت أذربيجان بضائع من بلدان رابطة الدول المستقلة بقيمة 284.3 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 174 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
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