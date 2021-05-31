وفاة أكثر من 11 ألف مصاب من كورونا في العالم خلال يوم

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 3 ملايين و530 ألف و582 شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الصحة العالمية أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا ارتفع بواقع 469 الف و996 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 169 مليون و597 ألف و415 شخص.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

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