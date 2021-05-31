وزير النقل والبنية التحتية التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

قام وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو مع الوفد المرافق له بزيارة الى أذربيجان بدعوة من الجانب الأذربيجاني.

زار الوفد التركي ووزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني رشاد نبييف ضريحي الزعيم القومي حيدر علييف والأكاديمية ظريفة علييفا في المقابر الفخرية.

كما زاروا مقابر الشهداء والنصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ومركز حيدر علييف وحديقة الغنائم العسكرية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني ان الضيوف تعرفوا على المعالم التاريخية والمعمارية في إجاري شهر.

يذكر أن وزيري البلدين سيزوران منطقتي فضولي وخوجاوند للتعرف على مشاريع البنية التحتية التي انطلقت في الأراضي المحررة.