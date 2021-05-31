باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج) صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – أبريل من العام السابق. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وتونس وليبيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار و56.9 مليون دولار والى تونس 160.5 مليون دولار والى ليبيا 27.7 مليون دولار. انخفضت الصادرات إلى تركيا مقارنة مع العام الماضي.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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