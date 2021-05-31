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    باكو تستضيف جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ13 رفيع المستوى

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٠٣]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ستستضيف باكو جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ13 رفيع المستوى في 3 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه سيناقش في الاجتماع الوضع الحالي للتعاون الثنائي بين أذربيجان وتركيا في مجالات الأمن والعسكرية والتقنية العسكرية والطب العسكري والتعليم العسكري والصناعة العسكرية وغيرها من المجالات.

    كما سينظر الطرفان في آفاق التطور في المجالات العسكرية والدفاعية ومجالات النشاط الرئيسية.

     

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ13 رفيع المستوى
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