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    الأستاذة الأذربيجانية تواصل تنافسها الواعد في جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:١٣]

    جبل الطارق، 31 مايو، أذرتاج

    تواصل الأستاذة الأذربيجانية جوناي محمدزادة تنافسها الواعد في مسابقة جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج للإناث.

    أفادت أذرتاج أن الأستاذة الأذربيجانية تتنافس 31 مايو اليوم مع الأوكرانية أننا موزيجوك. وتحتل محمدزاده المركزين الثاني والثالث برصيد 5ر5 نقاط فيما استقرت الأوكرانية في المركز التاسع برصيد 5ر3 نقاط بعد الجولات الثمانية.

    وتختتم البطولة العبارة عن 11 جولة في 2 يونيو.

    AZERTAG.AZ :الأستاذة الأذربيجانية تواصل تنافسها الواعد في جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج
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