بحث خدمات النقل والاتصالات السلكية والأقمار الصناعية بين أذربيجان وتركيا

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

التقى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني رشاد نبييف مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو والوفد المرافق له، ذلك على هامش زيارتهم أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الجانبين ناقشا الوضع الحالي وآفاق التعاون بين البلدين في مجالات النقل البري والنقل بالسكك الحديدية ونقل البضائع الدولي المشترك والطيران المدني والاتصالات وخدمات الأقمار الصناعية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول الخطوات المشتركة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ مشاريع جديدة.