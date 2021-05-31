الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 20 بئرا ارتوازية لدى 18 منطقة سكنية في أغدام وترتر

باكو، 31 مايو، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في 31 مايو اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظتي أغدام وترتر ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 4ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2021م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 20 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 18 منطقة سكنية يقطنها 25950 نسمة بمحافظتي أغدام وترتر.