باكو، 31 مايو، أذرتاج أعلنت وزارة الدفاع عن إنزال طائرة بدون طيار خاصة بقوات أرمينيا المسلحة. أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن وحدات قوات أذربيجان المسلحة كشفت طائرة بدون طيار من نوع غريفون 12 الخاصة بقوات أرمينيا المسلحة باتجاه محافظة كلبجار المحررة في الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتمكنت من إنزالها بواسطة وسائل فنية خاصة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تعلن إنزال طائرة بدون طيار خاصة بقوات أرمينيا المسلحة

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