تبليسي، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج) قام رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي اليوم في 1 يونيو بزيارة الى تركيا. أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الزيارة سيلتقي رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. سيدلي إيراكلي غاريباشفيلي ورجب طيب أردوغان ببيان مشترك للصحفيين. سيزور رئيس الوزراء الجورجي في اطار زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. ويضم الوفد الجورجي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديفيد زالكالياني ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة ناتيا تورنافا ووزير البيئة والزراعة ليفان دافيتاشفيلي ورئيس وزراء أدجارا تورنيكه ريجفادزي ومسؤولين آخرين.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة الى تركيا

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