  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة الى تركيا

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٦]

    تبليسي، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قام رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي اليوم في 1 يونيو بزيارة الى تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الزيارة سيلتقي رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    سيدلي إيراكلي غاريباشفيلي ورجب طيب أردوغان ببيان مشترك للصحفيين.

    سيزور رئيس الوزراء الجورجي في اطار زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

    ويضم الوفد الجورجي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديفيد زالكالياني ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة ناتيا تورنافا ووزير البيئة والزراعة ليفان دافيتاشفيلي ورئيس وزراء أدجارا تورنيكه ريجفادزي ومسؤولين آخرين.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة الى تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
    وفاة أكثر من 11 ألف مصاب من كورونا في العالم خلال يوم
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٥‎]
    زلزال بقوة 4.3 درحات يضرب تركيا
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
    زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب فلبين
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٩]
    الحكومة الجورجية تضع شروطاً جديدة لدخول البلد برا
    رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة الى تركيا