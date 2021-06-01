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    سعر خام "برنت" يتجاوز 70 دولارا

    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 70.34 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1.02 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.75 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.43 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :سعر خام "برنت" يتجاوز 70 دولارا
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