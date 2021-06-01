سعر نفط "لايت" بأعلى مستوى في عامين

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ارتفع برميل البترول من نوع "لايت" الى أعلى مستوى في بورصة "نايميكس" بنيويورك من أكتوبر عام 2018 حتى الوقت الحاضر.

أفادت وكالة اذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.31 دولارا وبرميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 70.90 دولارا في بورصة لندن. وارتفعت أسعار النفط 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

يذكر ان أسعار النفط ترتفع على خلفية الاجتماع الثلاثين للجنة المراقبة المشتركة لوزراء أوبك وبعض الدول غير الأعضاء في أوبك (أوبك +) والاجتماع السابع عشر لوزراء أوبك +.

ومن المتوقع أن ينفذ تحالف أوبك + القرار السابق في يوليو وأن يزيد الإنتاج تدريجيا.